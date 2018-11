Robotje Oz rookt niet, neemt geen koffiepauze en is nooit ziek

Nog nergens in Nederland rijdt er zo'n zelfde exemplaar als bij Leo in de kas. Hij krijgt dan ook vaak gekke reacties: "Sommige mensen vallen bijna van hun fiets als ze voorbij mijn kas rijden, maar ik geloof dat dit over een aantal jaar de normaalste zaak van de wereld is."

Hij rookt niet, neemt geen koffiepauze, is nooit ziek en kan 's nachts doorwerken" Leo Steenpoorte, tuinder

Leo nam Oz in dienst om kleine taken van hem over te nemen; zoals wieden, schoffelen en spullen dragen. Werkzaamheden die mensen liever niet doen. "We komen in de agrarische sector steeds meer handjes te kort. Dit kan dé oplossing zijn voor dit probleem. Ook weegt Oz een stuk minder dan de gemiddelde trekker en is daarmee minder belastend voor de grond."

De tuinder kocht Oz in Frankrijk. Het was een investering, maar het levert Leo veel op. "Hij rookt niet, neemt geen koffiepauze, is nooit ziek en kan 's nachts doorwerken. Hij moet alleen af en toe opgeladen worden. Wat dat betreft is het net een echte medewerker."