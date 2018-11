Deel dit artikel:













Julius Bliek trefzeker tegen Gérard de Nooijers Dordrecht

Julius Bliek uit Burgh-Haamstede eiste gisteren voor titelkandidaat Go Ahead Eagles een belangrijke rol op in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De invaller scoorde de 1-1 tegen zijn oude werkgever en trainer Gérard de Nooijer. Diep in blessuretijd verloor Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie nog met 2-1 door een treffer van Pieter Langedijk.

Archiefbeeld: Julius Bliek is opnieuw trefzeker (foto: Orange Pictures) Bliek en Bakx staan tweede Bliek kwam na rust in het veld voor Vlissinger Istvan Bakx. Go Ahead Eagles staat na deze zege tweede met slechts een punt achterstand op Sparta. Archiefbeeld: Gérard de Nooijer (foto: Orange Pictures) Dordrecht in zwaar weer Voor Dordrecht van de Oost-Souburgse coach De Nooijer was het opnieuw een pijnlijke avond. Ook de Vlissingse aanvaller Siebe Schets kon daar als invallers niets aan veranderen. De ploeg staat na dertien duels achttiende met zes punten. Alleen Helmond Sport en Jong Utrecht doen het slechter. Archiefbeeld: Tom Boere (foto: Orange Pictures) Scoren maar verliezen Ook voor de Terneuzense spits Tom Boere was het gisteren een vervelende dag. De aanvaller van FC Twente scoorde wel in de kraker bij FC Den Bosch, maar verloor toch met 2-1. Door de nederlaag zakt Twente naar de vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie, Den Bosch staat nu derde.