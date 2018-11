Mannenontbijt in Polderhuis is niet voor eenzame mannen

Tijdens het ontbijten maken de mannen kennis met elkaar en aansluitend was er deze keer een lezing van de vice-president van de HMS Hood Assiciation Rob White over het Engelse oorlogschip Hood. Echt een mannending dus. Maar het Mannenontbijt is bedacht door Marjan de Pagter die daar werkt. "Ik ben op het idee gekomen van dit ontbijt tijdens een bezoek aan onze zoon in Austin. Die nam mijn man mee naar een mannenontbijt. Ze waren na afloop zo enthousiast dat ik dacht: dit is leuk voor het Polderhuis." En zo geschiedde.

Voor de vierde keer dit jaar alweer dekt De Pagter de tafel en kookt de eitjes. "En het is zeker niet georganiseerd voor oude eenzame mannen hoor, ook jongeren kunnen hier komen ontbijten. En een Vrouwenontbijt? Nee hoor, er is al genoeg te doen voor vrouwen. Zoals bijvoorbeeld quilts maken."

Een van de mannen is een Vlissinger die gewoon gelukkig is getrouwd maar het leuk vindt hier te ontbijten en iets opsteekt van een lezing of iets dergelijks. De verwachting is dat er volgend jaar weer een aantal Mannenontbijten zal worden geserveerd.