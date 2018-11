Het werk is ruim drie meter hoog en volgens de kunstenaar is er niet één uitleg voor. Er zijn al mensen naar Timmerman toegekomen die zeiden het beeld niet te begrijpen. Volgens hem is dat ook niet nodig. Hij vindt het juist mooi als mensen er hun eigen interpretatie aan geven. "Pas als je de moeite neemt om te kijken, word je beloond."

Guy Timmerman bij zijn beeld Netwerk in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Ko de Jonge van Kipvis is blij dat het beeld er staat. Volgens hem is het snel gegaan, sinds in 2017 het derde beeld geplaatst werd. De Jonge: "We waren vijf jaar geleden, toen we dit bedachten, erg ambitieus. We wilden vijftien beelden plaatsen. Dit is de vierde. We bekijken per jaar of er nog meer bij komen. De toekomst is nog niet concreet."

Sonnet Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,

En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon

Over mij zelf en 't al, naar rijksgeboôn

Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten. En als een heir van donkerwilde machten

Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn

Voor 't heffen van mijn hand en heldere kroon:

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten. -- En tóch, zo eindloos smacht ik soms om rond

Úw overdierb're leên den arm te slaan,

En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed En trots en kalme glorie te vergaan

Op úwe lippen in een wilden vloed

Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond. Willem Kloos (1859 - 1938)

Het initiatief voor de beeldenreeks ontstond vijf jaar geleden. "Toen trokken de overheden zich volledig terug uit het steunen van de kunsten", zegt De Jonge. "Alle kunst verdween uit Vlissingen. We besloten als kunstenaars dat we tegen de stroom in moesten." Het thema 'Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten' is gekozen omdat, volgens de Jonge, "iedere kunstenaar een God is in het scheppen wat hij doet".

Het beeld Netwerk is voor meerdere uitleg vatbaar. (foto: Omroep Zeelaand)

De kunstenaars willen nog meer beelden toevoegen aan het park, maar daarvoor zijn ze afhankelijk van instanties, zegt De Jonge. "De beelden zelf zijn niet te koop, dus we moeten zelf aankloppen bij stichtingen met de vraag of zij een beeld willen financieren."