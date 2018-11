Kloetinge heeft strafschoppen nodig voor winst

Marcel Lourens (foto: Omroep Zeeland)

De wedstrijd was ruim vijf minuten oud toen de thuisclub al op voorsprong kwam. Michiel Harinck scoorde de 1-0 voor 's Heer Arendskerke in de Bevelandse derby. En Kloetinge kon er weinig tegenover zetten. De ploeg van trainer Marcel Lourens kreeg halverwege de eerste helft een kans toen Jeroen de Jonge zijn inzet via de buitenkant paal over de achterlijn zag rollen. Gescoord werd er niet meer in de eerste helft, en dus gingen beide ploegen met een 1-0 stand aan de thee.



Trainer Marcel Lourens wijzigde zijn ploeg halverwege op drie plaatsen maar het was 's Heer Arendskerke dat gelijk na rust een grote kans kreeg om de score te verdubbelen. Invaller Tom Antonisse wist net geen doel te treffen. Door de wissels werd Kloetinge gevaarlijker, resulterend in een kans na een klein kwartier voor Guus de Leeuw. Zijn inzet ging via de buitenkant van de paal naast het doel. Maar waar het Kloetinge niet lukte om de gelijkmaker aan te tekenen, scoorde 's Heer Arendskerke via opnieuw Michiel Harinck de 2-0. En daarmee leek de wedstrijd beslist. Maar een paar minuten later werd het toch weer spannend toen Remco van Tiggele uit een strafschop de 2-1 op het bord zette.



Kloetinge had geen zin in een bekerblamage en kwam via Guus de Leeuw tien minuten voor tijd op de 2-2. En kort voor tijd kreeg Xander van der Poel een grote kans om Kloetinge naar de derde ronde te schieten, maar hij verprutste zijn kans. Jeroen de Jonge kreeg daarna nog een kans op de 2-3 maar hij werd teruggefloten wegens buitenspel. Het mocht niet meer baten, want penalty's moeten de beslissing brengen over wie er wint.



Strafschoppen

De strafschoppen werden het beste genomen door Kloetinge dat wint met 3-4. De beslissende penalty voor Kloetinge werd benut door Timo Jansen. Kloetinge verzekert zichzelf daarmee van een plaats in de derde ronde van de districtsbeker.







Scoreverloop

1-0 Harinck (6)

2-0 Harinck (70)

2-1 Van Tiggele (73)

2-2 De Leeuw (81)



Opstelling Kloetinge

Pijnenburg, Wuyts, Secreve, Van den Dries, De Jonge, Van der Poel, Van Keulen (Van Tiggele/46), Van Vooren, Van Vossen (De Leeuw/46), De Wild, Janson (Jansen/46)