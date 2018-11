Agaba klopt Pleijte en Harmes in Mosselloop

In het bos van Westerschouwen eindigde de geboren Oegandees, die vanaf het begin van de loop de koppositie in handen had, voor Tim Pleijte uit Vlissingen. Erwin Harmes uit Middelburg eindigde op de derde plaats. Diane van Es uit Rotterdam was eigenlijk in Zeeland voor een training met haar atletiekvereniging, maar besloot mee te doen aan de Mosselloop. Dat bleek een succesvolle keuze, Van Es verwees oud-winnares Laurey van de Berge uit Sommelsdijk naar de tweede plaats. Monica Sanderse uit Vlissingen vervolledigde het podium.

Aggrey Agaba kwam als eerste over de streep in Westenschouwen (foto: Omroep Zeeland)

Uitslag mannen

Naam Woonplaats Tijd 1. Aggrey Agaba Bergen op Zoom 28:25 2. Tim Pleijte Vlissingen 29:01 3. Erwin Harmes Middelburg 29:30

Uitslag vrouwen