Loods met oude Amerikaanse auto's in Axel uitgebrand

De brand brak zaterdag rond 17:25 uur uit, een uur later werd het sein brand meester gegeven. Volgens de Veiligheidsregio was er geen risico dat het vuur zou overslaan naar andere bedrijven in de omgeving. Er zijn knallen gehoord bij de brand, waarschijnlijk veroorzaakt door autobanden.

Een loods met oude Amerikaanse auto's is uitgebrand in Axel (foto: Omroep Zeeland)

Zondagochtend moest de brandweer een tweede keer uitrukken nadat er rook uit het pand kringelde. Na nablussen en een controle met een warmtebeeldcamera, is de brandweer weer vertrokken.

Uitgebrande autowrakken

De loods staat nog overeind, maar de brand heeft diepe sporen achtergelaten. Het dak is zwartgeblakerd en deels ingestort, de ruiten zijn gesprongen en binnen is alles zwart. Af en toe vallen er nog stukken uit het dak naar beneden.

Het bedrijf is in Europa een van de grootste leveranciers van gebruikte onderdelen van Amerikaanse auto's. Daarnaast worden er ook auto's opgeknapt en verkocht. In het pand stond onder andere een Catalina, een Dutch Viper, een International Truck en een GMC Flatbed Truck. De oudste auto was een Hotchkiss uit de jaren '30. Van de auto's die binnen stonden, zijn alleen de uitgebrande autowrakken nog over.