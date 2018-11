Loods van autobedrijf in Axel uitgebrand

Een loods van een autobedrijf in Axel is uitgebrand (foto: HV Zeeland)

Volgens de Veiligheidsregio was er geen risico dat het vuur zou overslaan naar andere bedrijven in de omgeving. Er zijn knallen gehoord bij de brand, dit is zeer waarschijnlijk veroorzaakt door autobanden.



Een meetploeg onderzoekt de effecten van de rook. Er werden uiteindelijk twee blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet om de het vuur te bestrijden. Andere eenheden die waren uitgerukt zijn eerder vertrokken.