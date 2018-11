Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 10 november

Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 5 maart 2016 (foto: Omroep Zeeland)

Districtsbeker

Veel doelpunten in de 2e ronde van de districtsbeker. Arendskerke leek te gaan stunten tegen Kloetinge, maar het zag de ploeg van Marcel Lourens een 2-0 achterstand ongedaan maken, waarna Kloetinge de strafschoppen beter nam. Noormannen wint in de laatste seconden van ZSC'62 door een goal van de teruggekeerde Marlo Janisse, GPC Vlissingen en SPS hadden niets in te brengen tegen respectievelijk SSV'65 en Halsteren (za).

Derde Divisie zaterdag

Hoek kwam vandaag niet in actie. Het programma bleef beperkt tot een inhaalduel.

1e klasse B

SHO won de wedstrijd die eerder dit seizoen gestaakt werd.

3e klasse B

De Fendert wint en klimt op de ranglijst, ten koste van WHS en ZSC'62.

4e klasse A

Apollo doet goede zaken op bezoek bij Jong Ambon en staat nu in de middenmoot.

4e klasse B

Ook in de vierde klasse stond er één inhaalwedstrijd op het programma. Bij rust leidde VVC'68 met 1-0, maar na rust moesten beiden ploegen genoegen nemen met een gelijkspel.

1e klasse A vrouwen

IJzendijke krijgt een stevige nederlaag aan de broek.

2e klasse B vrouwen

Opnieuw een prachtige dag voor de voetbalvrouwen van Sparta/JVOZ. Dubbele cijfers op bezoek bij de nummer 2. Na zeven duels heeft de ploeg nog steeds alle wedstrijden gewonnen.

3e klasse C vrouwen

MZC'11 verliest op eigen veld van DKS'17. Dauwendaele wint ook en blijft aan de leiding in de 3e klasse C.