Swift wint eerste editie Zeeuws Korfbal Spektakel

Bij rust leidde Swift al met een ruime voorsprong: 9-3. Na rust werd het verschil nog groter doordat Swift uitliep naar een 24-12 voorsprong.

Door de zege is Swift winnaar geworden van poule 1. In de halve finale was de ploeg van trainer Dennis Plantinga eerder met 13-28 te sterk voor Tjoba. De ploeg uit 's-Heer Hendrikskinderen revancheerde zich vanmiddag voor de nederlaag tegen Swift door beslag te leggen op de derde plaats door een 26-20 zege op ONDO uit Sint-Laurens.

Stormvogels

In poule 2 was Stormvogels uit Westkapelle de beste ploeg door in de finale met 17-13 van KVK uit Kapelle te winnen. De andere twee ploegen in deze poule waren Seolto uit Vlissingen en TOGO uit Goes.

Aan de eerste editie van het Zeeuws Korfbal Spektakel deden acht Zeeuwse teams mee: Fortis, KVK, ONDO, Seolto, Stormvogels, Swift, Tjoba en TOGO. Dennis Plantinga (trainer Swift) en Jouri van den Broeke (trainer ONDO) zijn de initiatiefnemers van het oefentoernooi. TOP (hoogstspelende Zeeuwse ploeg), Luctor, Atlas, Blauw Wit, Volharding en Zaamslag deden niet mee aan het Zeeuws Korfbal Spektakel.

Zondag kun je beelden bekijken van de finale van het Zeeuws Korfbal Spektakel tussen Swift en Fortis.