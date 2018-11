Drie gewonden door inademen ammoniak Middelburg

Brandweer, ambulances en de politie hebben hulp verleend. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen.

Schoongemaakt

De kamer waar de lekkage was is door de brandweer voor de zekerheid schoongemaakt en geventileerd. De dampen zijn niet in andere kamers terechtgekomen.

Drie mensen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht na inademen van een vloeistof (foto: HV Zeeland)