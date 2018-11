Deel dit artikel:













Nancy van de Ven baalt van strandrace, maar gaat vol goede moed nieuw seizoen in

"Ja, ik baal wel een beetje", zegt motorcrosser Nancy van de Ven over haar deelname gisteren aan de Red Bull Knock Out in Scheveningen. "Het ging super goed. Maar toen ik bijna twee uur aan het rijden was, verloor ik mijn voortandwiel. Mijn motor wilde niet meer, terwijl ik rond de 50ste plek lag." Omdat ze de finish niet bereikte, werd de Vlissingse uit de uitslag van 's werelds zwaarste strandrace geschrapt.

Archiefbeeld: Nancy van de Ven (foto: Sidi Sport) Succesvolle operatie en verlengd contract Ondanks het verloop van de strandrace in Scheveningen heeft de nummer twee van de wereld alle reden om te lachen. Zij heeft een succesvolle operatie achter de rug en een contractverlenging met Yamaha binnen. Afgelopen week werd bekend dat het Japanse motormerk Yamaha tot en met 2020 haar sponsor blijft. Begin oktober - vlak na de laatste Grote Prijs van het seizoen - werd ze opnieuw geopereerd. Zij had een beenbreuk opgelopen afgelopen kerst. "De twee schroeven zijn eruit gehaald en het gaat weer goed. De vele pijn van voor die tijd is gelukkig verdwenen en ik kon alweer snel trainen." Archiefbeeld: Rinus van de Ven in actie bij de Supercross in Aagtekerke (foto: Omroep Zeeland) Broer Rinus Ook was het voor Van de Ven mooi dat broer Rinus samen met haar aan de start verscheen. "Voorheen stond hij tijdens mijn deelnames aan de Red Bull Knock Out langs de kant. Je ziet elkaar tijdens de race amper, maar het is wel heel leuk dat hij mee heeft gedaan." Motorcrosser Rinus van de Ven stopte in 2010 na een zware crash, maar wilde absoluut zelf ook nog een keer vlammen tijdens de zwaarste strandcross ter wereld. En dat deed hij. Rinus van de Ven eindigde als 23ste. Vooraf had hij al gezegd dat hij bij de top 25 wilde finishen. "Knap hoe hij hem heeft uitgereden", lacht zus Nancy die nu twee weken rust neemt. "Daarna ga ik me weer voorbereiden op het nieuwe seizoen."