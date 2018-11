Rozen bij uniek stukje geschiedenis uit de Eerste Wereldoorlog

Het is een klein stukje grond op het katholieke deel van de Noorderbegraafplaats in Vlissingen. Met eenenveertig graven: het merendeel is Brits, maar er liggen ook enkele Franse en Belgische militairen. De Britse graven zijn voornamelijk van marinemensen of zeelui die hier aanspoelden. Ze zijn slachtoffers van een aanval met een torpedoboot van de Duitse marine. Enkele graven zijn van vliegeniers die met hun toestel op Nederlands grondgebied zijn neergestort.

'Best wel triest'

"Er is tijdens de oorlogafgesproken dat gesneuvelde soldaten die aan de kust van Schouwen of Walcheren aanspoelden, centraal zouden worden begraven in Vlissingen," verteld Adrie Meerman, oud-archivaris van de gemeente Vlissingen. Er ligt ook een Belgische militair die overleed vlak voor het einde van de oorlog, hij was gevlucht uit België. 'Hij raakte gewond en werd verpleegd in het voormalige Sint Jozef ziekenhuis in Vlissingen. Hij heeft dus praktisch de hele oorlog in het ziekenhuis gelegen. Best wel triest."

Verse rozen

Bij sommige graven liggen rozen die er nog niet zo lang geleden zijn neergelegd. Adrie Meerman: "Ik hoorde van de beheerder van de begraafplaats dat er regelmatig bloemen worden gelegd op de graven. Door wie precies is niet bekend, het kan verre familie van de slachtoffers zijn."

Maria met dode Jezus

Bij het oorlogskerkhofje staat een wit beeld dat geïnspireerd is door de piëta: Maria met de dode Jezus op haar schoot. De Antwerpse beeldhouwer Arthur Pierre maakte het. Over de interpretatie van het beeld liepen in 1921, toen het beeld onthuld werd, de meningen sterk uit een. Het opschrift luidt: Decorum est pro patria mori. Een vrij aan Horatius ontleende spreuk 'Het is een eer voor het vaderland te sterven'. De Engelse dichter Wilfred Owen, frontsoldaat en later ook gesneuveld tijdens de oorlog, noemde dit The old lie.