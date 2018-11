Van Bellen speelt bij grootse herdenking WO I in Parijs

Mathieu van Bellen is de eerste violist van het orkest. Het speelde Ravels Bolero.

Van Bellen is een internationaal gevierd violist en hij heeft opgetreden op meerdere plekken in Europa, Azië en de Verenigde Staten. In 2015 won hij de Grachtenfestivalprijs. In 2016 was hij bij het Grachtenfestival in Amsterdam 'the Artist in Residence', dé artiest van dat festival dus.



Scaldis Kamermuziek Festival

De vioolvirtuoos is ook betrokken bij het Scaldis Kamermuziek Festival in Hulst. Dat festival biedt podium aan jonge musici. Van Bellen is de spil van dit festival, waarmee hij kinderen uit zijn eigen geboortestreek de klassieke muziek laat ontdekken.