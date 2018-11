Vlissingen worstelt zich langs derdeklasser Terneuzen

Vlissingen begon met veel invallers aan de wedstrijd, de Walcherse formatie had de beschikking over slechts dertien spelers. Said Bouzambou kreeg na zeven minuten de eerste kans van de wedstrijd, maar zijn schot werd van de lijn gered.

Daarna was het Can Kiran die twee mogelijkheden had. Een schot ging voorlangs en een vrije trap werd niet benut.

Terneuzen gaf goed partij en hield lang stand, maar op slag van rust was het dan toch raak, toen Samarony Goossens de 0-1 aantekende voor Vlissingen, wat tevens de ruststand bleek te zijn.



Na rust kwam Terneuzen al snel langszij, toen Jeremie Noa voor de gelijkmaker zorgde. Tien minuten later was het weer raak toen Sonny Huitema een voorzet wilde geven, maar zijn inzet belandde achter Vlissingen doelman Rick Balk.

Geen afgang

Hoofdklasser Vlissingen had geen zin in een afgang in de districtsbeker tegen derdeklasser Terneuzen. Het was opnieuw Samarony Goossens die scoorde voor de ploeg van trainer John Karelse en de 2-2 aantekende.

Terneuzen kreeg zelfs vijf minuten voor tijd nog de kans op de overwinning, maar Jamie Rademaker wist niet te scoren. Het bleef 2-2, waardoor er strafschoppen noodzakelijk waren om tot een winnaar te komen.

Strafschoppen

Vlissingen trok uiteindelijk aan het langste eind door de penaltyserie (volgens ABBA-systeem) te winnen met 3-4. Voor Terneuzen misten Douwe de Kok en Bert den Hamer. Tiamo Roose miste namens Vlissingen. De winnende strafschop werd benut door Josimar Pattinama.

Scoreverloop

0-1 Goossens (45)

1-1 Noa (52)

2-1 Huitema (62)

2-2 Goossens (67)



Opstelling Vlissingen

Balk, Milton Roemeratoe, Gooding, Weeda, Tukker, Bouzambou, Crucq, Bousantouh, Roose, Pattinama, Goossens