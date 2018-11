D'n elfde van d'n elfde: in Hulst startte het carnavalsseizoen met het kiezen van het beste liedje

In verschillende plaatsen klonk dit weekend het startschot voor het carnavalsseizoen. Officieel start dat op de elfde van de elfde om precies 11.11 uur en iedere carnavalsvereniging vult de ceremonie op z'n eigen manier in. In het Vosserijk - Hulst - begon de leut gisteravond al met het traditionele Carnavalsliedjesfestival op de Grote Markt. Het thema dit jaar: 'Trek ut oe nie aon'.

Rock en Jagers gingen er met de winst vandoor met hun liedje Trek ut mai nie aon. (foto: Omroep Zeeland)

"De liedjes moeten positief zijn een een typische Hulsterse uitspraak hebben", vertelt Carlo Emeleer van carnavalsvereniging De Vossen in een volle feesttent. Acht teams met namen als Sister Slets, de Jeugd van de Kleppies en Dien en Lien durven het aan en gaan de strijd aan met elkaar.

Zangersduo Rock en Jagers gaat er uiteindelijk met de winst vandoor. "We hebben mindere jaren gehad", bekent een van de zangers lachend. "Een moordende concurrentie, iedereen doet super z'n best, het ziet er heel leuk uit, alles is voor de lol." Morgenavond in het programma Evenement van de Week zie je ook de andere deelnemers van het Carnavalsliedjesfestival in Hulst voorbij komen.

Een nieuwe prins in Hulst

Behalve het Carnavalsliedjesfestival en het Ulster Bierfestival, stond ook de bekendmaking van de nieuwe prins op het programma. Prins Carolus 11 gaf gisteravond om 23.11 uur het stokje door aan Gino Boeijkens, die tijdens carnaval als Prins Gino XII van 't Vosseraik door het leven zal gaan.

De nieuwe prins heeft meteen een serieuze boodschap: "De laatste paar jaar is het steeds moeilijker om er stichtingsleden bij te krijgen", schrijft hij in een voorstelbericht. "Ik hoop dan ook dat het in de toekomst mogelijk blijft om carnaval te vieren en met dit doel voor ogen wil ik samen met AHC de Vossen mijn steentje bijdragen. Ik kan alleen maar hopen dat onze jeugd deze mooie cultuur in stand wil en kan houden, zodat we nog vele jaren het leutfeest kunnen vieren."