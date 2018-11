Deel dit artikel:













Uitslagen amateurvoetbal zondag 11 november

De zondag stond in het teken van de tweede ronde van de districtsbeker. Hoofdklasser VC Vlissingen kwam met de schrik vrij. De ploeg van John Karelse speelde met 2-2 gelijk tegen derdeklasser Terneuzen en won uiteindelijk na strafschoppen. HVV'24 bereikte op sublieme wijze de volgende ronde. De Zeeuws-Vlaamse derdeklasser was in eigen huis met 4-0 te sterk voor zondag eersteklasser Rood Wit.

(foto: Omroep Zeeland) Districtsbeker

Vlissingen is een ronde verder na een zenuwslopend duel met derdeklasser Terneuzen. Ook Philippine en HVV'24 kwalificeerden zich voor de volgende ronde. Bij eerstgenoemde was Dennis de Nooijer de matchwinner. HVV'24 had geen kind aan eersteklasser Rood Wit. Hoofdklasse B

Meerssen wint met 2-1 van De Meern en neemt afstand van de onderste plaatsen. 2e klasse E

Beek Vooruit boekt een belangrijke zege op bezoek bij Uno Animo 2e klasse F vrouwen

De topper tussen Hontenisse en Antibarbari blijft onbeslist. Hontenisse blijft hierdoor lijstaanvoerder