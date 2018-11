Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandweer slaat ruiten in om brand te bestrijden bij Burgh-Haamstede

De brandweerpost in Burgh-Haamstede is vanochtend uitgerukt voor een binnenbrand in een leegstaande woning aan de Meeldijk.

De brand woedde in een leegstaande woning. (foto: Brandweerpost Burgh-Haamstede) De brand woedde op de bovenverdieping die vol rook stond. Brandweerlieden hebben daarom vanaf de buitenkant aan twee kanten een raam ingeslagen om zo zicht te creëren. Na het inslaan van de ramen, kon de brand vanuit binnen geblust worden.