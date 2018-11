'Ik heb geen taakstraf! Ik ruim op omdat ik het leuk vind'

Samen met vrijwilliger Marja Bustraan fietst Brakman de Geersdijkse Kaai af op zoek naar zwerfvuil. "Het is hier behoorlijk schoon, want er staan ook prullenbakken. Maar laatst kwam ik terug met anderhalve kilo aan blikjes, plastic en papier en daar verbaas ik me dan over", zegt Brakman.

Voornamelijk bij de picknickplaatsen is veel zwerfvuil te vinden. "Ik ben veel peuken tegengekomen en die zijn best moeilijk op te pakken met de grijper", vertelt Bustraan.

Taakstraf

De dames dragen vaak een fluoriserend geel hesje tijdens het werk, maar dat wordt soms verkeerd opgevat. "Sommige mensen vragen of ik een taakstraf heb en anderen denken dat ik van het waterschap ben, dus je wordt hoog of laag ingeschat", lacht Bustraan. Toch voelt ze zich niet beledigd. "Ik vind het leuk dat mensen dat zeggen, want dan kun je vertellen dat dit soort simpel eenvoudig werk belangrijk is", zegt Bustraan.

Vrijwilligers Marja Bustraan en Irene Brakman hebben al flink wat zwerfvuil opgehaald in Geersdijk (foto: Omroep Zeeland)

Na vier uur vindt Brakman het wel mooi geweest en fietst ze naar het grofvuil aan de milieustraat waar ze haar bakfiets leegt. "Eigenlijk vind ik dat mensen zelf hun afval moeten opruimen, maar als iemand ermee begint, hoop ik dat het inspireert", vertelt Brakman. "Toch helpt het al als je lege verpakkingen meeneemt naar huis, want je neemt ze toch ook vol mee? Op die manier houden we het eiland schoon", aldus Brakman.

