Zeeland wordt wakker: Controle koelkasten, erebegraafplaat en bakfiets

Drie mensen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht na inademen van een vloeistof (foto: HV Zeeland)

Koelkasten

Zorgorgansatie SVRZ gaat vanaf vandaag tientallen koelkasten controleren na een incident bij de locatie 't Gasthuis aan het Noordpoortplein in Middelburg. Een koelkast lekte ammoniak, drie mensen raakten gewond door de dampen.

Oorlogsbegraafplaats in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Erebegraafplaats

Het was dit weekend honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. Er is buiten België en Frankrijk maar één erebegraafplaats met gesneuvelden uit die oorlog en die is in Vlissingen op het Rooms Katholieke deel van de Noorder-begraafplaats.

Zwerfvuil bakfiets (foto: Omroep Zeeland)

Zwerfafval opruimen met een bakfiets

Irene Brakman uit Kortgene ruimt samen met een groepje vrijwilligers heel Noord-Beveland op. Dat doet ze met een bakfiets.

Het landingsstandbeeld bij Uncle Beach in Vlissingen (foto: Jan Daniel)

Het weer

Veel bewolking en perioden met regen. Bij een zwakke tot matige zuidzuidwestenwind wordt het maximaal 12 graden.