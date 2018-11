Turner Anthony van Assche stopt: 'Ik wil mezelf niet kapot turnen'

Anthony van Assche op de ringen tijdens het NK turnen in juni dit jaar. (foto: ANP)

Van Assche maakte in 2005 zijn WK-debuut in Melbourne en turnde daarna de WK's van 2006, 2007, 2009, 2011 en 2014. Hij kwam daarnaast ook in actie tijdens zeven EK's. Ook maakte hij deel uit van de ploeg die tijdens het Test Event van 2016 een teamticket voor de Olympische Spelen veroverde. "Ik heb heel veel mooie wedstrijden mee mogen maken, maar het Test Event was een van de mooiste", vertelt Van Assche.

Ultieme doel werd nooit gehaald

De Olympische Spelen zelf, zijn ultieme doel, haalde Van Assche tot zijn spijt niet. Blessures en turner Yuri van Gelder, die in 2016 de voorkeur kreeg om Nederland op het onderdeel ringen op de Olympische Spelen te verdedigen, gooiden roet in het eten. Twee jaar geleden zei de turner dan ook nog door te gaan tot de Spelen van 2020 in Tokio.

"Het allermooiste wat er is zijn de Olympische Spelen", vertelt Van Assche. "Maar ik moet realistisch zijn, als mijn lichaam het niet meer kan, moet ik daar eerlijk in zijn." In het radioprogramma Zeeland wordt wakker vertelt de Zeeuws-Vlaming dat hij de laatste maanden elke ochtend met pijn opstaat. "Als ik nu 21 was geweest dan had ik zoiets gehad van: 'joh, ik ga gewoon door.' Maar ik ben 29, ik wil mijn zoontje kunnen blijven optillen."

Anthony van Assche stopt met turnen: mijn lichaam kan het niet meer goed aan

De turner uit Sas van Gent in actie tijdens de kwalificatiewedstrijd voor het EK in het Roemeense Cluj-Napoca. (foto: ANP)

In 2009 greep Van Assche zijn eerste Nederlandse titel in de meerkamp. "Die titel zal ik nooit meer vergeten. Ook heb ik aan ringen diverse wereldbekerfinales mogen turnen." In juni dit jaar kwam Van Assche - na een tijd met een liesbreuk te hebben gekampt - nog in actie op het Nederlands kampioenschap in Rotterdam. Hij behaalde toen in het onderdeel ringen een derde plek.

Trainer als toekomst

Zijn keuze om trainer te worden is een logische vindt Van Assche. "Ik heb verschillende diploma's en geef eigenlijk al jaren les. Van jongs af aan heb ik al gezegd dat dit mijn toekomst is."