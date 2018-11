Vrouw schrikt van schot jager: 'Dit is levensgevaarlijk'

Nelleke Polderman uit Haarlem werd bij Meliskerke beschoten tijdens een fietstocht (foto: Nelleke Polderman )

Gisteren kwam het allemaal weer boven toen ze het artikel las over de vrouw die in Slowakije per ongeluk dood is geschoten door een jager. "Dat zou hier ook zomaar kunnen gebeuren. Ik schrok er enorm van. En opnieuw toen ik dit las." Ze deed vanochtend haar verhaal in de radio-uitzending Zeeland wordt wakker:

Nelleke Polderman: Op dat moment vloog er vlak voor m'n neus een fazant weg die ze gelukkig gemist hadden.

Polderman woont in Haarlem en was vorige week op bezoek bij haar moeder. Ze fietste door de Kluithoekweg bij Meliskerke in de richting van Middelburg. Net na de bocht vloog een fazant de weg op en voelde ze de hagel vlak langs zich heen razen. "Ik ben gestopt en heb de jagers flink uitgefoeterd. 'Hoe bestaat het dat jullie op de openbare weg waar iedereen gewoon langs kan komen, zomaar staan te schieten?!', riep ik."

Een mannetjesfazant bij het binnendijkse fietspad langs de Oosterschelde (foto: Bertie Sijbrand)

Laconieke reactie

Volgens Polderman reageerden de jagers laconiek, iets wat haar nog steeds boos maakt. "Ze zeiden dat het jachtseizoen was en dat iedereen op de openbare weg dan maar een beetje moet uitkijken. Nou, ik vind het levensgevaarlijk." Polderman maakte er melding van bij de politie, die bevestigt de melding in behandeling te hebben.