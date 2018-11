Drie hoger beroepen in cocaïnesmokkelzaak

De politie vond in februari 18 kilo cocaïne in een bestelbus in de haven van Vlissingen (foto: Politie)

Op 25 februari werden twee mannen gezien met een bestelauto in de haven van Vlissingen, na controle werden de drugs ontdekt. De twee anderen waren op dat moment niet in Vlissingen, maar zouden wel betrokken zijn geweest bij voorbereidende handelingen.

De cel in

Eén van de mannen werd dus vrijgesproken, de andere drie betrokkenen kregen wel celstraffen opgelegd. Van hen gaan er twee in hoger beroep. Het gaat om een 38-jarige man uit Middelharnis die van de rechter vier jaar de cel in moet en een 26-jarige man uit Middelharnis die 3,5 jaar cel kreeg.

De 38-jarige man wordt gezien als degene die de boel op afstand organiseerde. De 26-jarige man werd betrapt met de achttien kilo coke in een bestelauto in de Bijleveldhaven in Vlissingen-Oost. Een 31-jarige Colombiaan die 2,5 jaar cel kreeg, gaat niet in hoger beroep. Hij was degene die de coke van het schip heeft gehaald.

Lagere straf of vrijspraak

Bij hoger beroep wordt een hogere rechtbank gevraagd om een nieuw oordeel in een rechtszaak. Deze rechtbank bekijkt een zaak helemaal opnieuw. De partij die in hoger beroep gaat, hoopt meestal dat de hogere rechter een gunstigere uitspraak doet. In dit geval hoopt het OM de eerdere vrijspraak ongedaan te maken en de twee veroordeelde verdachten hopen ongetwijfeld op een lagere straf of vrijspraak.

