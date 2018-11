Ook derde plan voor containerterminal Vlissingen sneuvelt

Containervervoer, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De Kramer Group heeft al een containerterminal in de haven van Rotterdam, maar het wordt daar steeds drukker. Met name het vervoer van de containers per vrachtwagen komt door de drukte op de weg in de knel. Door een terminal in de Vlissingse haven op te zetten wilde het Rotterdamse bedrijf de files omzeilen.

Enthousiast

Daarvoor werd de samenwerking gezocht met de Vlissingse bedrijven Verbrugge en Kloosterboer. "In eerste instantie was iedereen enthousiast en werden er hoge aantallen containers genoemd: bij elkaar was dat veel meer dan de 300.000 per jaar die je nodig hebt om het rendabel te maken. Dus het zag er toen nog goed uit."

Toch valt nu het plan in duigen. "Als je in een later stadium vraagt hoeveel van die containers echt toegezegd kunnen worden, gaat dat aantal flink omlaag. Uiteindelijk bleven er nog maar minder dan 100.000 over. Voor dat aantal containers kun je geen containerterminal opzetten, dan is het financiële risico te groot."

Banen

Als locatie van de containerterminal werd het voormalige terrein van de failliete fosforfabriek Thermphos genoemd. De komst van de terminal zou ruim honderd banen opleveren. Ook zou een dochterbedrijf van de Kramer Group, Seamark Reefer Service, naar Vlissingen komen. Dat bedrijf repareert koelcontainers. Maar nu de bouw van de containerterminal niet doorgaat, is ook de komst van Seamark Reefer Service van de baan.

Het is het derde gefaalde plan voor een containerterminal in Vlissingen. Jaren geleden werd er gesproken over een veel grotere terminal: de Westerschelde Containerterminal, maar het lukte niet om een investeerder te vinden. Ook de plannen voor de kleinere Verbrugge Container Terminal liepen op niets uit.

Deur op een kier

Nu zijn ook deze plannen stukgelopen op de financiering. Toch houdt Holleman de deur nog op een kier. "We gaan met een goede onderlinge verstandhouding uit elkaar en we hebben afgesproken dat we als we nieuwe mogelijkheden zien weer bij elkaar komen."

