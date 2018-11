Te weinig aandacht in de les voor Zeeuwse geschiedenis, vinden de leraren zelf

Het beeld dat veel jonge Zeeuwen wel een geschiedenislesje kunnen gebruiken wordt bij een eerste 'test' in de winkelstraten van Terneuzen direct bevestigd. Geen van de ondervraagde jongeren kon ons iets vertellen over de Slag om de Schelde, terwijl dat wel degelijk een belangrijk onderdeel is van onze geschiedenis.

Tijdens de bevrijding in het najaar van 1944 werden grote delen van Zeeland verwoest, 2.000 Zeeuwse burgers kwamen daarbij om het leven. De gevolgen van die ontwrichtende periode in de Zeeuwse geschiedenis zijn nog altijd op veel plekken merkbaar in de bebouwing en het landschap.

Weinig tijd en aandacht

Zo'n belangrijk deel van de Zeeuwse geschiedenis zou een prominentere plek in de geschiedenislessen, vinden ook de meeste geschiedenisdocenten zelf. Tegelijkertijd hebben ze naar eigen zeggen weinig keus. Door de hoeveelheid lesstof die ze moeten behandelen om de leerlingen klaar te stomen voor hun examen kunnen ze maar weinig tijd en aandacht besteden aan de Zeeuwse geschiedenis, is het beeld dat de docenten schetsen.

Op sommige scholen wordt wel, op eigen initiatief, aandacht besteed aan aspecten van de Zeeuwse geschiedenis. Zo is er nu op het Scheldemond College in Vlissingen een project over de Tweede Wereldoorlog voor de leerlingen van 3 havo. Daarin wordt ook de slag om de Schelde wél behandeld, maar ook daar kost het veel moeite. En voor veel van de leerlingen is dat nog een brug te ver.

"Je ziet dat tegenwoordig voornamelijk de focus ligt op de grote lijnen en de internationale geschiedenis", legt geschiedenisdocent Robbert Meerhof-Twigt van het Scheldemond College uit. "En dan is het heel mooi als je daar lokale geschiedenis bij kunt betrekken, maar daar heb je niet altijd de gelegenheid toe en dan zie je dat dit soort belangrijke onderwerpen niet de aandacht krijgen die ze verdienen."

Weinig ruimte voor eigen inbreng

Ook de geschiedenisdocenten van andere Zeeuwse scholen geven aan dat er te weinig ruimte is in het lespakket voor eigen inbreng. "Een groot probleem is dat de methode geen regionale geschiedenis biedt. Hierdoor moet je alles zelf gaan opzoeken." zegt Olivier Bartels, geschiedenisdocent van het Pieter Zeeman in Zierikzee.

De scholen vinden regionale geschiedenis wel belangrijk. "Het helpt bij de bewustwording van de leerling. Geschiedenis is een onderdeel van je identiteit en van de stad waar je woont", vertelt Stefan Vrijenhoek van het CSW scholengemeenschap in Middelburg.

Onderwijs verschilt per regio

Als er wel Zeeuwse geschiedenis wordt behandeld op school dan verschilt het onderwerp uiteraard per regio. In Hulst wordt er onder meer aandacht besteed aan de dodendraad in de Eerste Wereldoorlog. Op Tholen word er weer meer tijd besteed aan de Watersnoodramp. Op Walcheren gaat er aandacht naar onder meer de slavernij. Zierikzee besteed extra aandacht aan de middeleeuwse geschiedenis van de stad. Er is slechts één onderwerp dat in heel Zeeland wordt behandeld en dat is de VOC-tijd.

We moeten het ministerie van Onderwijs duidelijk maken dat als we iets aan nationalisme willen doen, we in de regio moet beginnen." oud-geschiedenisdocent Leon de Witte

Oud-geschiedenisdocent Leon de Witte begon zijn carrière op negentienjarige leeftijd op het toenmalige Stedelijk Gymnasium in Middelburg (nu Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap). Hij vindt dat er iets moet gebeuren om de Zeeuwse geschiedenis levend te houden bij jongeren.

Een gemis

In de tijd dat hij voor de klas stond was vaderlandse geschiedenis een belangrijk onderdeel van de lesstof en ook de historie van Zeeland bleef niet onbesproken. Dat dit niet meer gebeurt is een gemis in de geschiedenislessen van nu, vindt De Witte. "We moeten het ministerie van Onderwijs duidelijk maken dat als we iets aan nationalisme willen doen, we in de regio moet beginnen."