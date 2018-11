Tragel begint eigen opleiding in strijd tegen personeelstekort

"We kunnen grootse plannen hebben, maar dan moet er genoeg personeel zijn om die plannen uit te voeren", vertelt Guus Bannenberg van Tragel. Bij de zorginstelling werken 800 mensen en onder hen is een groot verloop." Tragel verwacht de komende drie jaar een tekort van 120 tot 165 fulltime medewerkers.

'Mensen moeten hier willen leven'

"We hopen dat mensen zich aan ons willen verbinden. Dat doen we door ze vanaf de basis op te leiden en ze daarna hier een baan aan te bieden." Ook spreekt Bannenberg de hoop uit dat nieuwe werknemers zich in de regio willen vestigen. Wethouder Adri Totté ziet dat wel zitten. "Als wij willen dat mensen zich hier willen vestigen, moeten er ook goede starterswoningen zijn. Zorgbanen zijn namelijk overal in het land te vinden dus we moeten die mensen niet alleen een loopbaan aanbieden, maar hen ook ondersteunen bij het opbouwen van een leven in deze regio''. Totté hoopt daarvoor ook op steun van de provincie.

Europese werknemers

Op de nieuwe opleiding start volgens Bannenberg ook een kleine groep buitenlandse studenten. De gehandicaptenzorg is volgens hem in veel Europese landen nog niet zo ontwikkeld als in Nederland. "Daardoor zouden mensen uit andere Europese landen het werk hier als een grote kans kunnen zien."

Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) bracht vandaag een bezoek aan Tragel. Het Zeeuwse Kamerlid - dat zorg in haar portefeuille heeft - kwam naar Clinge om naast de personeelstekorten in de zorg ook te praten over de uitdagingen in de complexe zorg.