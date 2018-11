'Zeeuws Korfbal Spektakel is een blijvertje'

"Als je naar de tribunes kijkt, zie je dat het aardig druk is vandaag", zegt Joeri van den Broeke, trainer van ONDO uit Sint Laurens. Van den Broeke is samen met Dennis Pantinga initiatiefnemer van het toernooi. "Ik hoop dat het een terugkerend evenement wordt."

Ook op het veld

Arjen Schoe, aanvoerder van Stormvogels sluit zich daarmee aan en hoopt zelfs dat het Zeeuws Korfbal Spektakel twee keer georganiseerd wordt. "Op het veld mag het ook zo plaatsvinden wat mij betreft. Het is superleuk", aldus Schoe.

Swift uit Middelburg en Stormvogels uit Westkapelle waren de eerste winnaars. Swift won in de finale van poule 1 met ruime cijfers van Fortis uit Oost-Souburg. Stormvogels won in poule 2 met 17-13 van KVK uit Kapelle.

Goede tegenstanders

Voor korfbaltrainers is het toernooi een goede gelegenheid om oefenwedstrijden te spelen zodat de clubs goed voorbereid aan de start van de zaalcompetitie staan. "Iedereen is op zoek naar goede tegenstanders. Op zo'n dag krijg je die", zegt trainer Cor Hoogesteger van KVK uit Kapelle, de verliezend finalist van poule 2.

"Ik vind het een leuk initiatief", zegt Remko Dardenne, de Belgische trainer van Tjoba uit 's-Heer Hendrikskinderen. "In Antwerpen is zo'n toernooi er ook voor de jeugd, maar nog niet voor de senioren. Misschien kunnen ze er een voorbeeld aan nemen in België", aldus Dardenne.

Lees ook: