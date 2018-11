Zeeuwse kinderen stellen geldvragen aan Minister van Financiën

De les van de minister ging over omgaan met geld. Dit lesmateriaal is door Wijzer in geldzaken ontwikkeld voor het primair onderwijs. Het onderwerp van de gastles is 'Echt of nep geld?' Aan de hand van wat briefgeld legde de minister uit hoe je kunt zien of geld echt of nep is.

Ook vertelde de minister het een en ander over zijn dagelijkse werk en de Miljoenennota wat veel vragen bij de kinderen opleverde als 'Hoe word je minister?' en 'hoe vaak gaat u naar de kelder vol goudstaven?'

Minister Wopke Hoekstra beantwoordt vragen van leerlingen (foto: Omroep Zeeland)

De komende maanden geeft Hoekstra in elke provincie een les over omgaan met geld. 'Ik vind het belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met geld. Je kunt er wat mij betreft niet jong genoeg mee beginnen.'