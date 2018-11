Drie scenario's voor omstreden hoogspanningstraject Krabbendijke

Voorbeeld van hoe de hoogspanningslijnen in de grond worden aangelegd (foto: Gemeente Reimerswaal)

De drie scenario's op een rijtje:

Tracé Noord

Het eerste tracé komt noordelijk van het dorp en volgt grotendeels de huidige buisleidingstrook. De lijn volgt de Noordijk en komt onderlangs te liggen van buurtschap Roels.

Scenario 'Noord' voor het hoogspanningstraject bij Krabbendijke (foto: Gemeente Reimerswaal)

Tracé Midden

Het tweede tracé komt ten zuiden van Krabbendijke. De leidingen gaan zuidwaarts naar de Monnikendijk en lopen onder het bedrijventerrein aan de Zuidweg.

Scenario 'Midden' voor het hoogspanningstraject bij Krabbendijke (foto: Gemeente Reimerswaal)

Tracé Zuid

Dit tracé lijkt veel op het midden-tracé, maar vermijd de Zuidweg en loopt deels zuidelijk van de A58.

Scenario 'Zuid' voor het hoogspanningstraject bij Krabbendijke (foto: Gemeente Reimerswaal)

De gemeente Reimerswaal heeft geen voorkeur voor een tracé en alle drie vallen ze binnen het budget welke is vrij gemaakt vanuit Den Haag. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad de definitieve beslissing in handen die begin 2019 gaat vallen.

De Raad van State heeft in augustus bijna alle bezwaren tegen de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn van Borssele naar Rilland afgewezen. Daarmee kwam voor netbeheerder TenneT de weg vrij om de hoogspanningslijn daadwerkelijk aan te leggen.

De Raad van State zei toen dat de nieuwe verbinding nuttig en nodig is. De aangedragen alternatieven voor de lijn, bijvoorbeeld ondergronds of via een andere route, waren volgens de Raad van State 'beduidend duurder of technisch niet mogelijk.' In totaal hadden 29 personen en organisatie bezwaren tegen het plan ingediend.

In 2020 moet de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn van Borssele naar Rilland klaar zijn. De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe lijn zijn al begonnen.

