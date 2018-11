Zeeuwse politie krijgt miljoenen voor aanpak drugscriminaliteit

Politieagent (foto: ANP)

De totaal 91 miloen euro wordt verdeeld onder de verschillende eenheden in Nederland. De miljoenen voor Zeeland-West-Brabant moeten worden ingezet om de drugsproblematiek in combinatie met de milieucriminaliteit aan te pakken. In Zeeland worden steeds vaker vaten of tonnen met (syntetische) drugs gedumpt wat schade oplevert aan het milieu.

Vorige week werden er nog drugsdumpingen gedaan in Sluiskil en Biervliet. In totaal werden er al elf dumpingen gevonden. Maar dat zou slechts een derde zijn van het totaal. Ook onzichtbaar wordt er vaker drugs gedumpt.

