Hendriksen wordt assistent-trainer bij Sporting Portugal

Roy Hendriksen gaat aan de slag bij Sporting Portugal in Lissabon. De 49-jarige Middelburger wordt de assistent van Marcel Keizer, die dit weekend werd aangesteld door de club uit de Portugese hoofdstad.

Hendriksen was vanaf 2016 twee seizoenen lang de hoofdtrainer bij Helmond Sport. Dat was de eerste keer dat hij op eigen benen stond in het betaalde voetbal. Eerder was hij al assistent bij RKC Waalwijk, NEC en Brentford FC.

In Lissabon gaat hij Keizer, oud-trainer van Ajax, ondersteunen. De twee kennen elkaar van hun tijd als speler bij SC Cambuur. Sporting Portugal is op dit moment de nummer twee van Portugal. Bij de club speelt de Nederlandse aanvaller Bas Dost.