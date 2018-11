Deel dit artikel:













Zoekactie gestart na vinden van scootmobiel in zee

Bij het Banjaardstrand in Kamperland is aan het einde van de middag gezocht naar een persoon nadat er een scootmobiel in zee werd gevonden. Medewerkers van het KNRM en politie-agenten zochten naar de eigenaar van het voertuig. De man is in inmiddels in goede gezondheid gevonden.

Zoekactie gestart na vinden van scootmobiel in zee (foto: Provicom) De reddingsbrigade voer uit om te zoeken tussen het Banjaardstrand en de Oosterscheldekering. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Rond 19.30 uur meldde de politie dat de eigenaar van de scootmobiel gevonden was en niet gewond was. Het is niet bekend hoe de scootmobiel in het water terecht kwam.