'En ik van jou' wint Gouden Zeester 2018 (foto: Omroep Zeeland)

FilmstarZ is een 10 maanden durend programma waarin drie aankomende regisseurs vanaf 16 jaar met intensieve coaching en begeleiding hun eerste korte film maken. De drie debuterende filmmakers waren dit jaar de Middelburgers Maarten Swaan en Jesse de Vries en Pien Vroonland uit Goes.

De winnende film, En ik van jou, gaat over de ziekte Alzheimer en hoe lastig het is om daar mee om te gaan. De jury roemde vooral dat een zwaar thema zo licht werd gebracht. "Het is een ontroerend, schattig verhaal dat liefdevol en zorgvuldig is gemaakt. De film raakt je echt", is te lezen in het juryrapport.