Gaat Arduin op in landelijke zorggigant? 'Eén ding is zeker: alleen kan het niet meer'

Samen met 's Heeren Loo maakt Arduin de komende maanden een huisvestingsplan. De verwachting is dat de samenwerking kan gaan uitgroeien tot een overname, al kan interim directeur Gerton Heyne dat nog niet hardop uitspreken: "We kijken naar elkaar. We doen ervaring op met elkaar. En die bevalt erg goed. We gaan stap voor stap."

Grote landelijke zorgorganisatie

's Heeren Loo is een grote landelijke zorgorganisatie in de zorg voor gehandicapten, met 932 vestigingen in het midden van het land, van Alkmaar tot Culemborg, en van Almelo tot Scheveningen. De organisatie wil verder uitbreiden.

Ik denk dat de problemen zodanig zijn, dat het goed is wanneer een sterke partij ons zou kunnen gaan helpen." Gerton Heyne, interim directeur Arduin

Arduin heeft grote problemen op elk onderdeel van de organisatie. Er zijn teveel onbetaalbare kleinschalige zorgwoningen. De organisatie leidt grote verliezen op de enorme vervoerskosten. Er moet flink bezuinigd worden op de zorg. En daarbij kampt het met een groot personeelstekort en een hoog ziekteverzuim. De situatie is onhoudbaar.

Einde van kleine zorglocaties

Interim-directeur Heyne ziet het nieuwe huisvestingsplan als begin van de oplossing. "Ik denk dat de problemen zodanig zijn, dat het goed is wanneer een sterke partij ons zou kunnen gaan helpen."

Zo moeten er grotere woonlocaties komen. "Er is een goed huisvestingsplan nodig. Dan kan ik betere zorg op locatie geven, de roosters van medewerkers kan ik beter inplannen, waardoor ik meer aandacht voor cliënten kan garanderen en ik kan de kwaliteit van zorg op orde brengen." Zorglocaties met vier of vijf cliënten worden vervangen voor locaties met twintig cliënten.

Wat is 's Heeren Loo? Gehandicaptenorganisatie 's Heeren Loo heeft meer dan 900 zorglocaties in het midden van het land. Er wordt zorg en begeleiding geboden aan 10.000 kinderen en volwassenen met een beperking. 's Heeren Loo is bijna twintig keer zo groot als Arduin.

Ter vergelijking: Arduin heeft zo'n 180 zorglocaties en geeft zorg aan 475 cliënten.

Omdat 's Heeren Loo zo groot is, kan het investeren in wetenschappelijk onderzoek en een expertisecentrum, waar artsen, gedragswetenschappers en fysiotherapeuten onderzoek doen naar nieuwe behandelmethoden.

Zorg in Zeeland

De samenwerking met 's Heeren Loo betekent niet dat cliënten van Arduin noodgedwongen zullen moeten verhuizen naar locaties buiten de provincie. "Ik kan mij niet voorstellen dat dat anders zal zijn", zegt directeur Heyne. "Dat cliënten op een andere locatie hun ondersteuning gaan krijgen."

