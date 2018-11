Slechts één Zeeuws café in Café Top 100

Het enige Zeeuwse café in de Café Top 100 dit jaar: (foto: Eterij Tapperij Salud)

Om in de Café Top 100 te eindigen moet je je als café zelf aanmelden. Dat hebben dit jaar maar drie Zeeuwse cafés gedaan. Daar kon het totaal van vorig jaar al op voorhand niet worden overtroffen.

Vorig jaar stonden er namelijk vier Zeeuwse cafés in de Top 100: De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee (1), Salud in Scharendijke (28), Het Paard in Renesse (60) en Desafinado in Middelburg (64). De Gekroonde Suikerbiet (ook wel: De Biet) doet dit jaar niet mee aan de verkiezing, eigenaar Robbert Roggeband zit in de jury.

Salud

Eterij Tapperij Salud doet al jaren mee aan de Café Top 100. Vorig jaar eindigde het café in Scharendijke op plek 28.