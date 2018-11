Zeeland wordt wakker: Arduin, miljoen voor politie en Gouden Zeester

Arduin: 'Alleen kan het niet meer' (foto: Omroep Zeeland)

Arduin

Gehandicaptenorganisatie Arduin voert gesprekken met een grote landelijke gehandicaptenorganisatie. De nood is zo hoog, dat hulp van buiten onontbeerlijk is. Arduin heeft de hulp ingeroepen van 's Heeren Loo, een grote landelijke speler in de zorg voor verstandelijk gehandicapten.

Lees ook:

Politieauto in de achtervolging (archieffoto) (foto: ANP)

Miljoenen voor politie

De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant krijgt van de overheid 6.2 miljoen euro om de drugsproblemen in de provincie aan te pakken. Het geld komt vrij uit een eenmalige investering vanuit de overheid om de inzetbaarheid van agenten te vergroten.

Lees ook:

Voorbeeld van hoe de hoogspanningslijnen in de grond worden aangelegd (foto: Gemeente Reimerswaal)

Hoogspanningstraject Krabbendijke

De gemeente Reimerswaal heeft vanavond drie scenario's gepresenteerd van de nieuw aan te leggen ondergrondse 380 kV verbinding. De hoogspanningslijnen komen onder de grond te liggen rond het dorp. De gemeente wil inspraak van bewoners en omwonenden om begin 2019 een definitief besluit te maken.

Lees ook:

'En ik van jou' wint Gouden Zeester 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Gouden Zeester

De korte film 'En ik van jou' van regisseur Maarten Swaan heeft maandagavond de Gouden Zeester gewonnen tijdens het FimstarZ 2018 in Vlissingen.

Lees ook:

Het oude Amac-terrein bij 's-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner Hoog)

Weer

Vanochtend nog wat wolkenvelden en een lokale bui, verder droog met flink wat zonneschijn. Eerst nog een stevige zuidwestenwind, maar in de loop van de dag afnemend, en zacht met 13 à 14 graden.