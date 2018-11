Met deze innovatieve boot sleepte Multraship een Maritime Award binnen

De boot kan als een soort anker worden ingezet zodat het zonder motorvermogen een schip kan afremmen. (foto: Multraship)

"Het verhaal begint in 1999 toen een jonge technische ingenieur, Marcus van der Laan, met het idee van een carrousel op een sleepboot naar mijn vader is gekomen", vertelt Leendert Muller, directeur van Multraship in de nominatievideo. Alhoewel de rest van de scheepvaartwereld niet op het idee aansloeg, zag zijn vader er meteen iets in.

'Eerst zien, dan geloven'

"Hij zei: hier heb je een oude boot, bouw hem maar om en ga het maar proberen. In modelletjes geloofde hij niet in, gewoon in het echie." Ook nadat het idee verder ontwikkeld was, bleef de scheepvaart sceptisch, vertelt Julian van Oggel van ontwikkelaar Novatug. "Iedereen in deze wereld zei: 'Wat je nu gaat doen, moet je gewoon niet doen.' Mensen willen het gewoon eerst zien voordat ze het geloven."

Benieuwd hoe het schip werkt? Bekijk onderstaande video:

Niet meer kapseizen

Het grootste voordeel van de Carrousel Rave Tug: de sleepboot kan niet meer kapseizen. De sleepboot kan 360 graden rondslepen, zowel voor, achter, als zijwaarts. Muller: "We kunnen dwars achter het schip gaan hangen als een soort van anker, een emmer die je mee moet trekken door het water en zonder enig motorvermogen te gebruiken, remmen we toch een schip af."

De jury roemt de vernieuwing, die duur was om te ontwikkelen, en ook het plan om het systeem beschikbaar te stellen aan andere bedrijven. Ook de milieuwinst per schip is een plus. "Het totaal ontwerp resulteert naast brandstofbesparing eveneens in lagere belasting van draaiende onderdelen waardoor de kosten van onderhoud laag kunnen blijven."