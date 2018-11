Middeleeuws klooster Hulst voor even weer boven de grond

Onder het ’s-Gravenhofplein te Hulst zijn resten gevonden van een klooster uit de late middeleeuwen. (foto: Omroep Hulst)

Op het plein wordt momenteel gewerkt aan de bouw van een nieuw appartementencomplex. De vondst werd gedaan ter hoogte van de Kloostergang. Het gaat om delen van het klooster van de Minderbroerders, die aan het eind van de vijftiende eeuw gebouwd werd. Behalve een klooster, hebben er op die plek ook een kloosterkerk en een brouwerij met de naam De Halve Maen gestaan.

Een woelige geschiedenis Nadat het klooster buiten de stadswallen van Hulst in 1488 werd afgebroken, kregen de monniken een braakliggend stuk grond binnen de wallen om hun klooster opnieuw op te bouwen. In de jaren die volgden kreeg het klooster een boel te verduren: de beeldenstorm (1566), brand, storm en vooral de vele bezettingen (1578 door soldaten uit de Gentse Republiek, 1591 door prins Maurits, 1596 door Spaansgezinde troepen en 1645 door Frederik Hendrik) waardoor de monniken keer op keer het veld moesten ruimen. In de 19e eeuw werden er al enkele gebouwen afgebroken, met de sloop van brouwerij De Halve Maan in 1972 verdwenen de laatste resten van de kloostergebouwen. Bron: Oudheidkundige Kring 'De Vier ambachten'

De vondst van de eeuwenoude muren van het klooster worden gefotografeerd en gedocumenteerd en vervolgens verdwijnen ze weer onder de grond voor de bouw van het appartementencomplex.

Middeleeuwse munten en een skelet

Het is niet de eerste keer dat er archeologische vondsten in Hulst worden gedaan. Bij werkzaamheden in 2017 op de hoek van de Overdamstraat en de Frans van Waesberghestraat - zo'n vijftig meter van het plein - vonden archeologen niet alleen resten van de haven en een woning uit de late middeleeuwen, maar ook middeleeuwse munten, gespen, een dierlijk bot en zelfs een skelet van een middeleeuwse jongen.