Houdt deze oplossing de vredesvlam in Vlissingen wél brandend?

Zondag was de vredesvlam op het Bellamypark weer uit. (foto: Omroep Zeeland)

De Wereldvredesvlam op het Bellamypark werd op 15 september ontstoken. Het is een symbool van vrede en eenheid en zou 24 uur per dag moeten branden. Al snel bleek dat dat niet het geval was: half oktober meldden inwoners dat de vlam vaker uit dan aan was.

Zuinigere brander

Het probleem ligt volgens de stichting in de gastoevoer. Vanwege het verschil in kosten, 16.000 euro, had de stichting voor een gasfles in plaats van een gasleiding gekozen. "De huidige brander verbruikt te veel gas", vertelt secretaris Hans Schaap. "In plaats van één gasfles in de twee maanden, gaan er nu twee à drie flessen per maand op." Daarom wordt er nu gekeken of een nieuwe, zuinigere brander de oplossing is.

Geen vredesvlam (foto: Omroep Zeeland)

Die oplossing wordt onderzocht. "Zodra duidelijk is of het werkt, wordt het geïnstalleerd." Schaap hoopt dat dat binnen anderhalve maand geregeld is. In de tussentijd wordt de vredesvlam steeds opnieuw aangestoken. En dat gebeurt niet met de officiële Wereldvredesvlam. "Dat kan ik niet ontkennen", zegt Schaap. De stichting kijkt daarom ook naar een systeem waarbij een waakvlam de vlam bij doven direct opnieuw ontsteekt.