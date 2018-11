Banken en zorgverzekeraar houden noodlijdend Arduin voorlopig in de lucht

Arduin staat er slecht voor. De organisatie draait al jaren verliezen en heeft op alle fronten problemen. Zowel met de huisvesting, het vervoer van gehandicapten als de zorg. Daarbij komen nog de personeelsproblemen. Er is een groot verloop, een hoog ziekteverzuim en veel openstaande vacatures. De financiële verliezen zullen ook dit jaar hoog zijn.

Overname

Om uit de problemen te komen heeft directeur Heyne de hulp ingeroepen van een grote landelijke gehandicaptenorganisatie, 's Heeren Loo uit Amersfoort. Personeel van 's Heeren Loo is ingezet op de locaties waar de zorg onder de maat is. Op managementniveau gaat Arduin samen met 's Heeren Loo meedenken een nieuw personeelsbeleid en huisvestingsplan opstellen. De verwachting is dat uit deze samenwerking later een overname zal volgen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we met een goede uitkomst gaan komen." Gerton Heyne, interim-directeur Arduin

De samenwerking met 's Heeren Loo geeft banken en zorgverzekeraar CZ vooralsnog genoeg vertrouwen om Arduin te blijven financieren. De salarissen van november en december worden gewoon betaald, verzekert Heyne.

Nieuwe huisvestingsplannen

Of ook financiering komt voor de nieuwe huisvestingsplannen is nog maar de vraag. "Daarover ben ik volop in gesprek, dat is een belangrijk deel van mijn taak op dit moment, dus ik ben met al die partijen intensief in gesprek", zegt Heyne. Over de uitkomst is hij optimistisch: "Ik ben met ze in gesprek over goede plannen voor de toekomst en ik heb er alle vertrouwen in dat we met een goede uitkomst gaan komen."

