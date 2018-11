Treinverkeer opnieuw urenlang stilgelegd na aanrijding met persoon

Trein rijdt over het Zeeuwse spoor, archieffoto (foto: Felix Antheunisse)

De aanrijding gebeurde rond 10.45 uur op de spoorwegovergang aan de Fianestraat, ten zuiden van Bergen op Zoom. Volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) werd het treinverkeer rond 13.30 uur weer hervat.

Al de derde keer

In de afgelopen vier dagen is het al de derde keer dat het treinverkeer op dat deel van het traject wordt stilgelegd na een dergelijke aanrijding. Waarom dit de laatste dagen zo vaak gebeurt, is onduidelijk.

