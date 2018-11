Rode baretten banen zich schietend een weg door Middelburg

De militairen, met de kenmerkende rode baretten, moeten regelmatig in conflictgebieden tussen burgers opereren. Een oefening zoals deze in Middelburg benadert de werkelijkheid zoveel mogelijk.

De acties in Middelburg begonnen met twee landingen van helikopters die troepen afzetten op het terrein van rugbyclub Oemoemenoe en bij de sporthal aan de Nassaulaan. Vanaf daar trokken de honderd soldaten onder meer naar de Herengracht om in een leegstaand pand waar ooit de Sterrenwacht gevestigd was, een actie uit te voeren.

Soldaten komen uit helikopter (foto: Omroep Zeeland)

De oefening bij de sporthal kreeg een beetje belangstelling van de inwoners van de wijk Nieuw-Middelburg. Daar konden ze zien hoe twee oefenvijanden werden uitgeschakeld bij en in de voormalige skatehal. Af en toe bedekten toeschouwers hun oren omdat er flink geknald werd, maar dan wel met losse flodders.

Losse flodders tijdens oefening (foto: Omroep Zeeland)

Aan het eind van de acties trokken de rode baretten zich weer terug naar kasteel Ter Hooge, net buiten Middelburg. Daar werden ze opgehaald door twee helikopters en afgevoerd naar de basis van de Luchtmobiele Brigade, Schaarsbergen.