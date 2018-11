Zeeuws-Vlaamse edelherten worden afgeschoten

De 'eland' van Zeeuws-Vlaanderen bij Philippine (foto: Anne Ruben) (foto: Anne Ruben)

De afgelopen weken werden de edelherten gezien in de omgeving van Waterlandkerkje, Biervliet en de Braakman. Het zou gaan om twee dieren. Aangenomen wordt dat die zijn ontsnapt uit gevangenschap, want in het wild komen edelherten niet voor in Zeeland.

Met het oog op de verkeersveiligheid is afschieten volgens de provincie veruit de beste oplossing. Vangen zou te veel stress bij de edelherten veroorzaken. Gedeputeerde Carla Schönknecht noemt het desondanks 'geen makkelijke beslissing'.

Carla Schönknecht over besluit om edelherten af te schieten

Denny de Jonge van het regionaal bijstandsteam valwild, dat reeën ophaalt als ze aangereden zijn door automobilisten, uitte vorige week al zijn zorgen. "Ze zijn aan beide kanten van de N61 gesignaleerd. Je moet er niet aan denken dat je met honderd kilometer per uur zo'n dier voor je auto krijgt."

