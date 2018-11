Vlonderruzie kost beide partijen een hoop geld, maar levert niets op

De Korte heeft in Mariekerke een minicamping. Als enige in de gemeente Veere biedt hij het zogenoemde 'glamping' aan, dat is kamperen op stand. Hij heeft daarvoor 25 safaritenten neergezet, die volledig ingericht zijn op toeristen die luxe willen kamperen.

Vlonders weghalen

De tenten worden geplaatst op houten vlonders, die als vloer dienen. Sinds 2015 moet De Korte twintig van de 25 vlonders weghalen na het zomerseizoen. Die regeling is geldig voor alle minicampings omdat er op die manier geen plekken verhuurd kunnen worden buiten het seizoen, en er op de plekken geen verrommeling kan ontstaan.

Omdat het afbreken en opbouwen van de vlonders een klus is die veel tijd en geld kost, zocht De Korte een tussenoplossing: De vlonders bleven achter op de plek, met alleen het tentdak erop als bescherming.

Motie

Door hagen was er vanaf de openbare weg geen zicht op de plekken, waardoor verrommeling uitbleef, volgens de kampeerboer. Hij werd daarin gesteund door een gedeelte van de gemeenteraad, maar een motie van Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV), VVD en D66 om de vlonders te laten liggen haalde het niet.

De vlonders worden verzaagd en een gedeelte is dus niet meer bruikbaar (foto: Omroep Zeeland)

Om van al het gedoe af te zijn schafte De Korte nieuwe tenten aan die met vlonder en al opgeklapt kunnen worden en naar een opslag worden afgevoerd. Vervolgens kreeg hij te horen dat de betonnen stenen waar de tenten op rusten ook weg moesten na het seizoen.

'Dat is pure pesterij!'

Die betonblokken moeten niet zozeer van het terrein af, maar moeten wel allemaal op één plek worden opgestapeld. Dat op last van een dwangsom van tienduizenden euro's. Daar windt de kampeerboer zich enorm over op: "Opruimen, door ze op te stapelen. Dat is pure pesterij!"

Even kreeg De Korte hoop toen vorig jaar DTV en de VVD in het nieuw gekozen college kwamen. Maar de opvatting die de partijen eind 2015 hadden over de vlonders is inmiddels blijkbaar veranderd. De wil om er samen uit te komen en de vlonders te laten liggen is bij die partijen klaarblijkelijk niet meer aanwezig.

Deze stenen mogen niet zo blijven liggen, maar wel opgestapeld. (foto: Omroep Zeeland)

Reacties uit de gemeentepolitiek in Veere zijn bij dit onderwerp haast niet te krijgen. Wethouder Marcel Steketee doet geen officiële mededelingen, zolang er nog verschillende rechtszaken lopen. Vragen aan de verschillende fracties in de gemeenteraad worden vrijwel niet beantwoord.

Gezamenlijk standpunt

Na eerst een toezegging dat alle fracties gezamenlijk met een standpunt zouden komen, bleken uiteindelijk alleen de SGP/CU-fractie en die van de PvdA/Groenlinks bereid om een antwoord te geven:

Reactie SGP/CU en PvdA/Groenlinks: De regeling kleinschalig kamperen en wat daarover in het bestemmingsplan Buitengebied is opgenomen zijn leidend. Die regels voor het kleinschalig kamperen beogen onder meer het kwetsbare landschap te beschermen en het onderscheid tussen kleinschalig kamperen en reguliere kampeerterreinen te waarborgen. En die regels dienen te worden nageleefd en gehandhaafd.

Het blijft opmerkelijk dat de DTV en VVD eerst wél vonden dat de vlonders mochten blijven liggen, maar nu niet. De partijen weigeren tot nu toe antwoord te geven op de vraag waarom ze in de tussentijd van mening veranderd zijn.

Safaritent met opklapbare vloer (foto: Omroep Zeeland)

De vlondersoap is inmiddels meerdere malen voor de rechter geweest. De Korte laat zich bijstaan door een juridisch adviseur en de verschillende bezoeken aan de rechtszaal laat financieel zijn sporen na, net als de kosten voor het op- en afbouwen van de vlonders: "Dat gaat richting de honderdduizend euro", aldus De Korte.

De gemeente Veere had vijf weken nodig om na te gaan hoeveel er aan juridische kosten is uitgegeven aan de zaak tegen De Korte, om vervolgens te concluderen dat dit niet te achterhalen is. Volgens het dagelijks gemeentebestuur worden die kosten niet gespecificeerd.

'Meten met twee maten'

De Korte voelt zichzelf ondertussen het mikpunt van de geldingsdrang van sommige mensen in het gemeentehuis in Domburg: "Het klopt gewoon niet. Andere campings hebben verharde ondergronden die niet weggehaald moeten worden, en zelfs bouwwerken die buiten het seizoen blijven staan. Dat is meten met twee maten." Navraag bij andere minicampings leert dat die bewering inderdaad klopt.

Ook de hoogte van de dwangsom is De Korte een doorn in het oog: "Iemand die illegaal drie stacaravans op zijn terrein heeft moet maximaal 3000 euro aan dwangsommen betalen, het laten liggen van vlonders zou mij 120.000 euro kosten!", zegt De Korte een verontwaardigd.

Juridisch adviseur

Het lijkt er overigens ook op dat De Korte's samenwerkingsverband met juridisch adviseur Bram van Leeuwen de oplossing via overleg niet makkelijker maakt. Van Leeuwen en de gemeente vechten een enorme juridische worsteling uit van meer dan 200 zaken.

