Kustmarathon kan volgend jaar weer terug naar oud parcours

Wandelaars Kustmarathon op de Oosterscheldekering (foto: Omroep Zeeland)

Dit jaar werd het parcours van de Kustmarathon aangepast. Zo werd er op Schouwen-Duiveland niet meer door het bos bij Westenschouwen gelopen en op Walcheren verdween het stuk door de Manteling bij Oostkapelle.

Voorkeur

Volgens Jan Bostelaar, die zich namens de organisatie van de Kustmarathon bezighoudt met het parcours, is het niet zeker dat het oude parcours nu weer in ere hersteld wordt. "Ik wist nog niet dat deze maatregel nu genomen is door de provincie, dus wij moeten als comité nog overleggen", zegt Bostelaar. "Maar feit blijft dat er betaald wordt om gebruik te maken van de bossen. Daar zijn wij niet voor. Tenzij er extra kosten gemaakt moeten worden door Staatsbosbeheer, maar dat is bij de Kustmarathon niet het geval. En het is voor twee jaar, dus we moeten maar weer afwachten wat er daarna gebeurt. Het is wel zo dat het originele parcours onze voorkeur heeft."

Wandelen bij Boswachterij Westenschouwen (foto: Elize IJzenbrandt)

Door nieuwe regelgeving bij Staatsbosbeheer moeten evenementen nu een aanvraag doen bij Staatsbosbeheer als ze door hun gebieden komen. Dan komt er een kostenplaatje naar voren en dat moet het evenement dan zelf betalen.

Voor de komende twee jaar hoeven de niet-commerciële evenementen in Zeeland zich geen zorgen meer te maken. Het gaat om ongeveer 35 evenementen waarvoor de provincie nu de rekening van Staatsbosbeheer gaat betalen. "Wij vinden dat het belangrijk is om de natuur in Zeeland te beleven", legt gedeputeerde Carla Schönknecht uit. "Het gaat om 8.000 euro per jaar dat wij gaan betalen, maar let op: het is alleen voor niet-commerciële evenementen."

Gedeputeerde Carla Schönknecht (foto: Omroep Zeeland)

Gedeputeerde Carla Schönknecht legt uit waarom de provincie deze kosten op zich neemt