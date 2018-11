Hoe een Goesenaar zich staande houdt in Zuid-Holland; 'Ze hebben het hier over Waveriaans'

Harry van Waveren was tussen 2003 en 2011 dagelijks provinciebestuurder van de provincie Zeeland. Als gedeputeerde had hij onder meer de portefeuilles ruimte, wonen, cultuur en recreatie en toerisme.

Verkiezingen

Van Waveren vertrok uit de provinciale politiek na een strijd om het lijsttrekkerschap voor de provinciale verkiezingen van 2011. Hij moest de strijd aangaan met toenmalig fractievoorzitter Patricia de Milliano, die veel steun had in Zeeuws-Vlaanderen. Toen De Milliano de interne partijstrijd won, besloot Van Waveren zich terug te trekken uit de Zeeuwse provinciale politieke arena.

In 2015 werd bekend dat Van Waveren de overstap maakte naar Oud-Beijerland. In die Zuid-Hollandse gemeente werd hij wethouder voor de lokale belangenpartij BINT (Beijerlands initiatief).

'Voor de kinderen'

Van Waveren woont nog altijd in Goes en wil, vanwege zijn gezinsleven, niet naar Oud-Beijerland verhuizen. Ook als hij een nieuwe termijn krijgt als wethouder, gaat hij ontheffing aanvragen om in Goes te kunnen blijven wonen. "Voor de kinderen", aldus Van Waveren.

Toen hij drie jaar geleden naar Oud-Beijerland kwam, was dat in het begin wel wederzijds even wennen. "Wij zijn meestal wat omfloerster. Dat komt misschien doordat wij wat dichterbij België wonen. Hier zijn ze wat directer."

'Waveriaans'

Als hem gevraagd wordt om voorbeelden te noemen, komt hij met de term 'Waveriaans', een woord dat in Oud-Beijerland werd verzonnen om hem te omschrijven. "Dat is dingen net iets mooier verwoorden, om ervoor te zorgen dat de boodschap iets minder hard aankomt. Blijkbaar vinden ze hier dat ik dat doe", aldus Van Waveren.

Lees ook: