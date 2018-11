Zangeres Josie focust op wat een goed gevoel geeft

Josie Kneepkens - Cloudy Skies in Paradise

Enkele jaren geleden verhuisde ze naar Spanje om muziek te maken met DJ Renegato als duo Sound of Lighthouse. De contacten in Spanje bestaan nog steeds, maar tegenwoordig is ze vaker in Zeeland te vinden. "Ik ben meer in Nederland dan in Spanje. We hebben wat jamsessies en optredens daar. De nummers van Sound of Lighthouse zijn er nog steeds, maar in principe ben ik nu solo-artiest. "

De single Cloudy Skies in Paradise is geproduceerd door Lex Amrein. De Zeeuwse sound engineer werkt in zijn Triple A studio's in Almere. "Hij is ontzettend aardig. Ik kwam hem ook vaak tegen in de Schouwburg. Ik bewonder hem zeer, dus ik dacht: die moet ik hebben."



Dit is wat ik wil vertellen, wat ik ben, en ik zie wel." Josie - zangeres

Intiem liedje

Josie vond het eerst spannend om dit nummer uit te brengen. Het is heel anders dan haar repertoire uit de tijd met Sound of Lighthouse: "Dit liedje is kwetsbaar, klein en heel intiem liedje. Het komt uit m'n hart. Dit is wat ik wil vertellen, wat ik ben, en ik zie wel."

Het valt Josie op dat we vaak praten over de dingen die we niet willen: pijn, verdriet, wat is geweest. "Ik ben er achtergekomen dat als je focust op alles wat ons een goed gevoel geeft, je anderen om je heen inspireert. Als we dat allemaal gaan doen heeft dat uiteindelijk een grotere impact op de wereld."

