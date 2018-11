Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Partij voor de Dieren doet gooi naar Statenzetel

De Partij voor de Dieren doet in maart volgend jaar in alle provincie mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. In Zeeland is Trees Janssens uit Middelburg de lijsttrekker.

Op 20 maart 2019 verkiezingen provinciale staten (foto: Omroep Zeeland) Voor de Partij voor de Dieren zijn Zeeland en Drenthe op het moment de enige provincies waarin de partij geen zetel heeft in Provinciale Staten. De partij hoopt na 20 maart in het hele land vertegenwoordigd te zijn. Trees Janssens is al jaren actief in de Partij voor de Dieren. Ze was in 2011 ook al lijsttrekker. De leden van de partij besluiten op 9 december definitief over de kandidatenlijst en het ontwerpverkiezingsprogramma. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.