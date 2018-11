Pagadders 'trekken zich terug uit Hulst', na herhaaldelijke vernielingen

Een van de Pagadders in het park (foto: Omroep Zeeland)

Het is wel de bedoeling dat de Pagadders weer terugkeren. Ze hebben zich nu 'voorlopig teruggetrokken en beraden zich op een versterkte terugkomst', schrijft de gemeente in een persbericht. Wanneer de Spaanse soldaatjes weer terugkeren en hoe is nog niet bekend.

Curioso blijft op zijn post

De Pagadder die hoog op de Keldermanspoort zit, die de naam Curioso heeft gekregen, blijft wel op zijn post. Hij houdt volgens de gemeente de boel in de gaten terwijl hij wacht op de terugkeer van zijn mede-Pagadders.

Curioso, de Pagadder op de Keldermanspoort, houdt de boel in de gaten (foto: Omroep Zeeland)

Nadat de beeldjes werden onthuld hebben vandalen al in de eerste nacht drie van de beeldjes gestolen. Ze werden later beschadigd weer teruggevonden. Nu blijkt dat in de tussentijd nog eens drie beeldjes door vandalen zijn toegetakeld, of 'gemolesteerd' zoals wethouder Diana van Damme - Fassaert het eerder verwoordde.

Beloning

De gemeente heeft daarom vorige week een beloning uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de aanhouding van de vandalen die drie Pagadders hebben vernield. Dat heeft vooralsnog niets opgeleverd.

De Pagadders zijn bedoeld om kinderen op speelse wijze het verhaal te vertellen van de Spaanse soldaten die in Hulst gelegerd waren tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De dertien beeldjes hebben elk hun eigen locaties in en rondom de stad en er is een wandelroute die langs alle Pagadders leidt.

Een wandelroute voert langs alle Pagadders in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Elke Pagadder vertelt een stukje van de bijzondere geschiedenis van Hulst. Een scanbare QR-code leidt je naar een internetvideo waarin de Pagadders zelf hun verhaal vertellen. Tot de Pagadders weer terugkeren, is de Pagadderroute nog wel gewoon te lopen, omdat de bordjes met de QR-codes nog wel op hun plek staan.

