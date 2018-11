Automobilist die fietsers doodreed drie maanden langer vast

De fiets waar de omgekomen man en vrouw op zaten werd door de klap tegen een lantaarnpaal aan geslingerd (foto: HV Zeeland)

De man schepte in de nacht van zondag 28 oktober een jong stel dat samen op één fiets zat. door de klap van de aanrijding kwamen ze meters verderop op het wegdek terecht. Bij zijn aanhouding bleek de Kloetingenaar vier keer te veel te hebben gedronken. Sinds het ongeluk zat de man vast.

De man en vrouw die omkwamen bij het ongeluk in Goes zijn een 33-jarige vrouw uit Goes en haar 30-jarige vriend uit Macedonië. Voor de man werd een crowdfundingsactie gestart. Binnen een paar uur werd het streefbedrag van 10.000 euro opgehaald om de man in Macedonië te kunnen laten begraven.

